Mães desesperadas entregam os filhos aos soldados que deixam o Afeganistão

Conforme notícia divulgada pelo Daily Mail, imagens que mostram o momento em que mulheres entregam os filhos a soldados britânicos estão circulando pela internet. Além de afegãos que tentam deixar o país, expatriados e pessoas com vistos de outros países tem dificuldade em chegar ao aeroporto.

Os ministros do Reino Unido insistem que a passagem das pessoas está acontecendo e que os aviões estão decolando, mas a grande quantidade de moradores locais presentes no entorno do aeroporto dificulta a chegada dos passageiros.

Imagens do tumulto viralizaram na internet. É possível notar homens armados disparando sobre a cabeça das pessoas enquanto outras pessoas eram golpeadas com rifles. Pessoas que estavam no local relataram que os combatentes do Talibã estavam espancando e chicoteando as pessoas ao acaso.

WATCH: A small Afghan child was pulled over a wall to U.S. soldiers as large crowds gathered outside the Kabul airport. pic.twitter.com/eFjU1zst7l — CBS News (@CBSNews) August 19, 2021

O desespero é tamanho que as mulheres começaram a passar seus bebês por entre o arame farpado para os soldados, em uma tentativa de tirá-los do país. Um afegão-australiano que também tenta deixar o país disse, em entrevista a rede ABC, que “não é possível chegar ao aeroporto” pois existem muitos disparos e muitas pessoas.

Mães entregam os filhos para soldados na expectativa de salvá-los

Diante dos relatos e imagens de mulheres entregando bebês e crianças aos soldados por entre arames farpados, o secretário de defesa do Reino Unido, Ben Wallace, se pronunciou recomendando as famílias que não entreguem os filhos aos soldados.

Conforme informado por ele, crianças desacompanhadas não serão colocadas em voos. “Não podemos simplesmente levar um menor por conta própria. Se a criança foi levada, é porque a família também será. É difícil para os solados lidar com as pessoas desesperadas, muitas estão apenas querendo deixar o país”, declarou.

O desespero das mães é evidente nos vídeos que mostram o tumulto. Conforme divulgado pelo Yahoo!notícias, um militar britânico que atua em Cabul relatou as cenas de desespero. “Elas gritavam ‘salve meu bebê’ e jogam os bebês em nós, alguns deles caíram no arame farpado, foi horrível o que aconteceu. Ao final da noite, não havia nenhum homem entre nós que não tivesse chorado”.