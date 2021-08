Jovem afegã de 14 anos foi pisoteada até a morte

Uma jovem de 14 anos morreu após ser pisoteada durante um tumulto nos arredores do aeroporto de Cabul. A família da menina divulgou uma imagem chocante de seu corpo envolto em uma mortalha para chamar atenção para situação vivida pelos afegãos desesperados para deixar o país.

Conforme divulgado pelo Daily Mail, Marzia Rahmati era estudante do ensino médio e sonhava com uma nova vida fora do Afeganistão junto a seus pais e irmãos mais novos. Sua família possuía vistos para viajar ao Tadjiquistão, onde residem seus parentes.

Ela é uma das mais jovens vítimas fatais após o tumulto que ocorreu no aeroporto de Cabul depois que o Talibã retomou o poder. O tumulto aconteceu após a multidão entrar em pânico com o som de tiros, poucas horas depois do Talibã tomar a capital Cabul. Marzia se separou de seus pais e caiu no chão, sofrendo vários ferimentos internos ao ser pisoteada até a morte.

Familiares da jovem estão devastados

Zakia Ahmadi, 28 anos, é tia de Marzia. Ela disse que a família esta devastada com a morte da garota e acrescentou que “Queremos que as pessoas vejam o que realmente está acontecendo aqui, uma menina está morta porque o mundo se afastou de nós”.

“Minha irmã Fatima, mãe de Marzia, e sua família queriam que a filha continuasse seus estudos e estavam preocupados que isso não fosse possível com o Talibã. Eles tinham todos os documentos certos para deixar o país, mas com todo o caos no aeroporto eles não tiveram chance”.

Ela ainda relata que os pais de Marzia estavam protegendo os filhos mais novos quando as pessoas começaram a correr e a jovem foi derrubada. “Quando o pai dela a pegou, ela mal estava viva e ele a carregou por um longo tempo antes de conseguirem ajuda médica”.

A mãe de Marzia, Fatima, também ficou ferida, mas logo teve alta do hospital. “A família estava tão desesperada para sair do país que tirou Marzia da escola antes dos exames porque pensaram que poderia ser a última chance de deixar o país. Agora eles estão quebrados”, disse Zakia.