Inscrições para Exame da Ordem da OAB terminam nesta quinta-feira

Os bacharéis em Direito têm até esta quinta-feira (19) para se inscrever no Exame de Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), entidade que regula a atividade da área no país. Quem pretende exercer a advocacia, precisa ser aprovado nesta etapa.

O Exame da OAB é realizado três vezes por ano, sendo que em todas elas são aplicadas provas diferentes. A primeira delas está prevista para o dia 17 de outubro e consiste em uma prova objetiva, com oitenta questões de múltipla escolha, sobre disciplinas obrigatórias e integrantes do currículo mínimo do curso de direito.



Serão abordadas questões sobre direitos humanos, Código do Consumidor, Estatuto da Criança e do Adolescente, direito ambiental, direito internacional, filosofia do direito, Estatuto da Advocacia, regulamento geral e Código de Ética e Disciplina da OAB.

Os aprovados nesta fase avançam para a segunda etapa, que consiste em uma prova prático-profissional, que contém uma peça profissional e quatro questões discursivas. Para a prova subjetiva serão apresentadas situações-problema e compreenderão as seguintes áreas: direito administrativo, direito civil, direito constitucional, direito empresarial, direito penal, direito do trabalho ou direito tributário e do seu correspondente direito processual. Esta prova está prevista para o dia 12 de dezembro.

Segundo o edital, poderão realizar o exame os estudantes de Direito que comprovem estar matriculados nos últimos dois semestres ou no último ano do curso de graduação até o segundo semestre de 2021.

As inscrições para o exame serão encerradas nesta quinta-feira e devem ser feitas no site da Fundação Getúlio Vargas, organizadora do certame. A taxa de inscrição custa R$ 260.

Cronograma: