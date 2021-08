GO: Polícia identifica suspeito de matar casal por acreditar que eles transmitiram covid para parentes

A Polícia Civil de Goiás divulgou nesta quinta-feira (19) a identidade de um homem apontado como o autor do assassinato de um casal por acreditar que eles transmitiram o vírus da covid-19 para seu pai e irmão, que morreram da doença. O crime ocorreu em Itumbiara, no sul do estado, e agora o suspeito é considerado foragido.

O caso ocorreu na última terça-feira (17). Segundo a polícia, o suspeito, Vanderli dos Reis Santana, de 24 anos, acreditava que Flanklaber Silva e Silva, de 40 anos, e Marilia Silva e Silva, de 37, infectaram sua família com o novo coronavírus.



Segundo o delegado Felipe Sala, responsável pelo caso, o irmão de Vanderli era casado com a filha de Marília. Assim sendo, o vírus da covid-19 teria sido transmitido pela convivência familiar.



De acordo com os investigadores, Vanderli foi até o galpão em que as vítimas trabalhavam em um carro GM/Corsa de cor cinza chumbo. Imagem de câmeras de seguranças mostram ele passando com o veículo nas proximidades do local do crime. O homem atirou pelo menos 19 vezes.

Flanklaber morreu no local após ser baleado na cabeça e no ombro. Já a esposa dele, Marília, chegou a ser socorrida, mas morreu a caminho do hospital. Um filho do casal também foi baleado nas pernas, mas conseguiu fugir e sobreviveu. Ele passou por cirurgia e está internado na enfermaria do Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo).

A Polícia Civil diz que algumas informações sobre o caso são mantidas em sigilo, porém, a corporação identificou o suspeito e divulgou sua foto com o intuito de facilitar as buscas. Além disso, os parentes das vítimas são ouvidos, assim como outras testemunhas.

Ainda segundo a investigação, apesar de ter sido surpreendido no local de trabalho, o casal já estava recebendo ameaças de morte.