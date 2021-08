Caso Madeleine McCann: Razões misteriosas fazem que principal suspeito seja transferido para prisão de segurança máxima

O principal suspeito pelo rapto e assassinato de Madeleine McCann, a menina britânica que se tornou notícia depois de desaparecer de forma misteriosa em 2007, acaba de ser transferido para uma prisão de segurança máxima conhecida como “Alcatraz do Norte”.

De acordo com o The Mirror, Christian Brueckner está em regime fechado e isolado em Oldenburg, na Alemanha. No entanto, a instalação é moderna e mais confortável quando comparada com as anteriores prisões onde o condenado estava detido.

O advogado do acusado se recusou a revelar o motivo da transferência do seu cliente. No entanto, foi especulado que Brueckner entrou em confronto com os guardas da sua prisão anterior e teve as costelas quebradas.

Fontes afirmam que o cidadão alemão já tinha um relacionamento tenso com os outros internos devido à sua ligação com o desaparecimento da menina de apenas três anos que desapareu na Praia da Luz, em Portugal.

Brueckner atualmente cumpre uma sentença de sete anos após ser condenado por estuprar uma idosa de 72 anos em 2005, dois anos antes do desaparecimento da menina e perto da cena do suposto crime. Ele também é acusado de abusar da filha de cinco anos da ex-namorada em 2013.

A nova prisão de segurança máxima

O presidio atual possui instalações são de alta tecnologia e muros com mais de seis metros de altura. Ele é completamente monitorado por câmeras e todas as portas e janelas de dentro são feitas de vidro de segurança especial para que os guardas possam ficar de olho nos prisioneiros o tempo todo.

Em junho, Brueckner enviou um comunicado à imprensa alegando ser inocente: “Acusar um suspeito é uma coisa, mas é completamente diferente quando um promotor inicia uma campanha de preconceito público antes de iniciar o processo principal”, redigiu pedindo o afastamento do promotor responsável pelo caso.

A carta vinha acompanhada de um desenho aparentemente feito pelo acusado. Na imagem, ele fez uma crítica provocativa ao colocar os dois promotores do caso, Wolters e Ute Lindemann, sentados em uma mesa pedindo um “filé forense”, insinuando que os investigadores não têm evidências e provas para culpá-lo.