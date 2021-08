Acesso à internet chega a 81% dos brasileiros

As restrições da pandemia levaram mais brasileiros à internet. É o que mostra a nova edição da TIC Domicílios, divulgada ontem pelo Cetic.br (Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação).

Segundo o levantamento, no ano passado 81% da população do país usou a internet, o que equivale a 152 milhões de pessoas. Em 2019, esse índice era de 74% – ou 139 milhões de pessoas.

Essa alta foi mais expressiva entre usuários de áreas rurais – em 2020, 70% acessaram a rede; no ano anterior, eram 53%. Já nas zonas urbanas, a o índice foi de 77% para 83%.

O aumento ocorreu principalmente entre classes sociais mais baixas. Na classe C, por exemplo, o acesso foi de 80% em 2019 para 91% em 2020. Nas classes D e E, houve um salto de 50% para 64% entre os dois anos. Na outra ponta, as classes A e B garantem, respectivamente, 100% e 99% de acesso.

Apesar da distância, a pesquisa aponta um avanço desde 2015, quando a diferença de acesso à internet entre as populações de classe A e D/E era de 83 pontos percentuais. No ano passado, ficou em 36 pontos percentuais.

Onde usa e o que acessa?

O celular é o principal meio de acesso à internet do brasileiro, utilizado por 99% dos que usam a rede. O levantamento destaca o maior uso das televisões com sinal wi-fi, chamadas smart tvs, cujo consumo foi de 37% para 44% dos usuários. Já o computador – seja na versão de mesa, notebook ou tablet – é utilizado por 42% do público.

Entre as atividades realizadas pelos brasileiros na internet, se destacam aquelas que se tornaram necessárias com a pandemia. A participação em chamadas de voz ou vídeo, por exemplo, foi realidade para 80% dos conectados. A rede também serviu para pesquisas sobre saúde (53%), transações financeiras (43%), pesquisas em sites de governo (42%), atividades de trabalho (38%) e cursos a distância (21%).