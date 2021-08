3ª dose vai começar por profissionais da saúde e idosos, afirma Queiroga

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou ontem que o calendário de aplicação da terceira dose da vacina contra a covid-19 deverá começar por idosos e profissionais da saúde, assim como ocorreu no início da campanha de imunização, em janeiro deste ano. É a primeira vez que o chefe da pasta confirmou a necessidade de uma dose de reforço.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

Queiroga, no entanto, não informou quando a terceira dose começará a ser distribuída no país. “Vamos planejar para que no momento que tivermos todos os dados científicos e tivermos o número de doses suficiente disponível, já orientar o reforço da vacina, e isso em relação a todos os imunizantes”, afirmou, durante entrevista coletiva sobre a metodologia da pasta na distribuição de doses aos estados.

O Ministério da Saúde iniciou um estudo este mês para verificar a necessidade da terceira dose em pessoas que receberam o imunizante CoronaVac, desenvolvido em parceria pela farmacêutica chinesa Sinovac e o Instituto Butantan, de São Paulo. Sobre as outras vacinas, Queiroga afirmou que já há pesquisas em desenvolvimento.

Nos Estados Unidos, a aplicação da dose de reforço da vacina da Pfizer, que também está sendo utilizada no Brasil, começará em setembro.

O chefe da pasta também reforçou a importância da vacinação por causa do avanço da variante delta. “Pessoas com duas doses podem adoecer, inclusive em formas graves. Mas se compararmos os que se vacinaram com duas doses e aqueles que não receberam a vacina, o benefício da imunização é inconteste.”

Em entrevista ao canal Terça Livre (leia ao lado), Queiroga também disse ontem que é contra a obrigatoriedade do uso de máscaras. “Tem de ser um ato de conscientização.”