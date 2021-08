Plataforma do Twitter oferece 19 cursos gratuitos para profissionais e iniciantes

Já pensou em aprender como os vários recursos de publicidade no Twitter gratuitamente? A própria rede social oferece uma plataforma com 19 cursos virtuais que podem ser feitos por profissionais da área ou mesmo por aqueles que não têm nenhuma experiência no meio. Clique aqui para conferir a lista com os cursos.

As aulas são feitas na plataforma Twitter Flight School, que foi desenvolvida pela própria rede social. Os cursos gratuitos são rápidos e diretos e mostram boas práticas para criar campanhas inteligentes, como cultivar a audiência e como medir e interpretar os resultados. Eles têm durações variadas que vão de 20 minutos até menos de 6 horas, e podem ser feitos em celulares, computadores ou tablets.



Leia também:

Para participar, o interessado deve acessar a página na internete e fazer um cadastro. Em seguida, já pode escolher um dos 19 cursos. Quem já tem cadastro no Twitter, pode acessar usando o mesmo login e senha.

Após a conclusão dos cursos, os alunos estarão prontos para projetar, lançar e gerenciar qualquer campanha no Twitter, ainda que sua meta seja uma campanha de awareness ou de vendas.

O próprio Twitter já separa os cursos indicados para cada área de conhecimento, como Social Media, Estratégia e Planejamento, Vídeo/TV Tradicional, Criativo e Perfomance. Mas há também cursos para quem quer criar campanhas e fazer lançamentos na rede social, fundamentos de anúncios, como usar o gerenciador de anúncios, entre outros.

Clique aqui para ver a lista completa de cursos.