Vacinação de adolescentes começa nesta quarta em São Paulo

A partir de quarta-feira (18) o estado de São Paulo prevê o início da vacinação contra a covid-19 no público de adolescente entre 12 e 17 anos.

O calendário foi dividido em quatro etapas, começando por jovens de 16 e 17 anos com deficiência ou comorbidades, além de grávidas e puérperas. Depois, no dia 26, será a vez deste mesmo público, mas com idades entre 12 e 15 anos. A aplicação de doses para o público geral começa no dia 30 deste mês, com adolescentes entre 15 e 17 anos, e termina no dia 6 de setembro, para jovens de 12 a 14 anos.

A vacinação de adolescentes foi confirmada ontem pelo governador João Doria (PSDB), após ficar “em aberto” por problemas no recebimento de doses da Pfizer no início de agosto – imunizante é o único liberado pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para aplicação nesta faixa etária.

Cada município paulista tem liberdade para adaptar seu calendário conforme a cobertura vacinal. Até o fechamento da edição, a capital paulista não havia confirmado se irá seguir as datas estaduais.

18 a 25 de agosto

Entre 16 e 17 anos (com deficiência, comorbidades, gestantes e puérperas)

26 a 29 de agosto

Entre 12 e 15 anos (com deficiência, comorbidades, gestantes e puérperas)

30 de agosto a 5 de setembro

Entre 15 e 17 anos

6 a 12 de setembro

Entre 12 e 14 anos