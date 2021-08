Licenciamento 2021: proprietários de carros placa 5 e 6 têm até dia 31 para quitar imposto

Donos de carros com placa final 5 e 6 que não tenham antecipado o imposto no início do ano têm até o próximo dia 31 para quitarem o licenciamento anual obrigatório.

Após esse prazo, o motorista que for flagrado com carro sem licenciamento será multado e terá seu carro apreendido para o pátio do Detran.

O pagamento do licenciamento 2021 pode ser feito nos guichês bancários, caixas de autoatendimento ou pelo internet banking somente com o número do Renavam. A tarifa é única para carros usados, de R$ 89,91.

Entretanto, para licenciar o veículo o proprietário não pode ter pendências com multas ou ter o IPVA atrasado. Nesses casos, será necessário pagar todos os atrasados para que o sistema libere o recebimento do licenciamento 2021.

Diferentemente dos anos anteriores, o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) não será enviado por correspondência ou retirado nos postos do Poupatempo. Um dia após o pagamento, o documento estará disponível para download e impressão no site do Detran.SP, Denatran ou do Poupatempo.

O motorista pode optar entre imprimir em A-4 o comprovante ou apenas baixar em seu celular para apresentar, caso seja solicitado.

A multa por dirigir sem licenciamento é de R$ 299,47, mais sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).