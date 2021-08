Medidores permitem leitura à distância da eletricidade em SP

Consumidores da capital paulista começaram a receber nesta semana novos medidores de energia elétrica com tecnologia que permite a leitura à distância. Com os equipamentos, é possível verificar o consumo do mês nos relógios sem a visita dos leituristas realizada hoje em dia. A religação também poderá ser feita de forma remota, além do diagnóstico de falta de energia para esses clientes.

A Enel afirma que, em uma nova fase, os consumidores poderão controlar em tempo real os gastos com eletricidade pelo celular, tendo informações sobre quando o consumo ultrapassa a média do mês. A concessionária afirma ainda que novos modelos de tarifa podem ser lançados com a tecnologia.

“O medidor inteligente permite que a distribuidora realize a leitura das contas de energia sem a necessidade de estimativas, além de aumentar o envolvimento do cliente no processo e criar oportunidades futuras para oferecer novos serviços e produtos de energia avançados, como, por exemplo novas estruturas tarifárias”, disse o responsável pelo projeto da Enel, René Garrido.

A comunicação não precisa da ajuda da internet. De acordo com a Enel, o que difere o medidor inteligente do tradicional é sua comunicação com o sistema elétrico via PLC (Power Line Communication), tecnologia que permite a troca de informações por meio da infraestrutura da própria rede elétrica com o Centro de Operação da concessionária.

A empresa instalou até agora 89 mil novos medidores nos bairros da Perus e Pirituba, na zona oeste de São Paulo. A região foi escolhida por ter passado por recentes transformações com a chegada de novos empreendimentos, explicou a Enel. O projeto piloto inclui 300 mil equipamentos, sendo que 150 mil deles devem estar em funcionamento até março do próximo ano.

A Enel informa já ter instalado cerca de 45 milhões de medidores inteligentes em países como Argentina, Chile, Colômbia, Itália, Peru, Romênia e Espanha. Na Grande São Paulo, onde a concessionária é responsável pelo fornecimento de energia em 24 cidades, os dispositivos foram adaptados para a realidade local e são fabricados em Sorocaba e Vargem Grande Paulista. METRO