Adolescência e redes sociais: uma combinação explosiva

Uma tragédia aconteceu na semana passada com a família do Lucas, um adolescente de 16 anos que decidiu terminar a vida depois de sofrer bullying no TikTok. E fez soar um alarme para os especialistas. Será que uma única situação de bullying é capaz de tanto? Provavelmente, não. “Mas uma infância e adolescência pautadas nas redes sociais podem aumentar os fatores de risco”, diz a educadora parental Adriana Drulla. “O problema é que o uso das redes acentua os problemas que os adolescentes naturalmente já têm dificuldade para enfrentar”, explica. A especialista cita três desafios comuns nesta faixa etária:

Necessidade de descobrir quem é. Uma das principais tarefas da adolescência é descobrir quem se é para além das paredes de casa. Uma das maiores mudanças que acontecem no cérebro adolescente é o desenvolvimento da metacognição, a capacidade que temos de refletir sobre o que pensamos.

Audiência imaginária. Adolescentes não sabem avaliar com clareza qual o conteúdo do pensamento do outro. Então , concluem que o outro pensa aquilo que eles também pensam. É como se eles vivessem um ”Big Brother” fantasioso.

Isolamento e solidão. Eles se sentem diferentes e únicos. Fantasiam que suas experiências emocionais são diferentes e incompreensíveis para o outro. As redes podem ampliar a solidão. Quando o adolescente está em um dispositivo, ele está de fato sozinho. O tempo excessivo nas redes reduz o tempo disponível para experiências reais.

Estes são desafios naturais da adolescência desde sempre. Mas as redes tornaram mais complicado o que já era complexo. “Como qualquer outra substância que altera o funcionamento do cérebro, as redes sociais precisam ser reguladas para menores de idade”, afirma Adriana. “Eles não têm maturidade, recursos emocionais, nem mesmo uma personalidade formada para lidar com os desafios impostos pelas redes.”