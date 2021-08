SP: Motociclista morre após ser atingido e arremessado por carro em Ribeirão Preto

Um motociclista de 33 anos morreu após ser atingido por um carro em um cruzamento de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. O mesmo veículo ainda atingiu outro automóvel, onde estava uma grávida que ficou ferida.

O acidente aconteceu na noite de domingo (15) no cruzamento da Avenida Presidente João Goulart com a Rua Padre Pedro Dias Pacheco, no bairro Geraldo de Carvalho. Apontado como responsável pela colisão, um açougueiro de 30 anos deve responder por homicídio culposo, ou seja sem intenção de matar, além de lesão corporal.



Segundo o boletim de ocorrência, o carro em que o açougueiro estava seguia pela Rua Padre Pedro Dias Pacheco, mas o condutor atravessou o canteiro central e atingiu o motociclista. Com o impacto, a vítima foi arremessada.

Em seguida, o açougueiro atingiu outro carro de frente. Nele, seguia um motorista e uma grávida de 9 meses, que ficou ferida.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e socorrreu as vítimas. Ainda no local, os socorristas confirmaram que o motociclista já estava sem vida. Os demais foram levados para um hospital particular e para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Norte.

A Polícia Civil solicitou laudos do Instituto de Criminalística e do Instituto Médico Legal para apurar as circunstâncias do acidente.