São Paulo se aproxima de aplicar primeira dose de vacina contra covid-19 em toda a população adulta

Covid-19. Com postos abertos por 34 horas, cidade de São Paulo aplica 502 mil doses no fim de semana e chega a 99,2% dos adultos vacinados parcial ou totalmente

Praticamente toda a população adulta da cidade de São Paulo já recebeu ao menos uma dose da vacina contra a covid-19. A cobertura vacinal de 99,2% foi atingida ontem após o fim da Virada da Vacinação, evento que manteve postos abertos por 34 horas para vacinar o público jovem entre 18 e 21 anos.

Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, apenas no fim de semana 432 mil pessoas receberam a primeira dose do imunizante e outras 70 mil completaram o calendário com a segunda dose, totalizando 502 mil paulistanos.

A adesão foi comemorada pelo secretário Edson Aparecido, apesar de ter ficado abaixo das 600 mil pessoas esperadas. “Como temos a repescagem na segunda [hoje] e na terça-feira [amanhã], vamos seguramente complementar esse número”, afirmou à rádio BandNews FM.

A ação da prefeitura teve início às 7h de anteontem, com todas as UBSs (Unidade Básica de Saúde), AMAs (Assistência Médica Ambulatorial) abertas, além de drive-thrus e megapostos. Em um primeiro momento, foram liberados os adultos de 20 e 21 anos, além do público que buscava a segunda dose dos imunizantes CoronaVac, Pfizer e AstraZeneca.

Depois, a partir das 17h, apenas drive-thrus e megapostos seguiram abertos, liberando a vacina para paulistanos de 18 e 19 anos. A operação invadiu a madrugada e algumas atrações foram colocadas para o público que aguardava sua vez nos carros, como DJs e palhaços em pernas de pau. Segundo a prefeitura, das 17h de anteontem às 7h de ontem, foram imunizadas quase 17,6 mil pessoas – quase todas para primeiras doses.

Em todo o estado de São Paulo, 69,62% da população recebeu ao menos uma dose da vacina contra a covid-19. Quando considerado o esquema vacinal completo, a porcentagem cai para 27,85%.

Adolescentes

O próximo passo da campanha estadual é o início da imunização de adolescentes de 12 a 17 anos. A previsão é de que as doses comecem a ser aplicadas em pessoas com deficiência, comorbidades, gestantes e puérperas a partir de quarta-feira; depois será a vez do público geral de 15 a 17 anos, a partir de 30 de agosto; e o de 12 a 14 anos no dia 6 de setembro.

Para manter o calendário, o governo terá que garantir o abastecimento de doses da Pfizer, única autorizada pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para aplicação nesta faixa etária. Na última semana, este imunizante foi palco de disputa entre a gestão João Doria (PSDB) e o Ministério da Saúde, que teria enviado 228 mil doses a menos que o esperado. O caso é analisado pelo STF (Supremo Tribunal Federal).