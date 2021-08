Prefeituras utilizam cultura pop para informar sobre a vacinação

Todos contra a covid. De forma bem humorada, gestões municipais usam e a abusam de referências a filmes, desenhos e jogos nas redes sociais para divulgar informações sobre o combate ao coronavírus, com foco no calendário de imunização e na importância da segunda dose

Harry Potter e suas magias contra Lord Voldermort e os comensais da morte. He man e os poderes de Grayskull em duras batalhas contra o Esqueleto. São histórias que fazem parte da infância dos jovens e sempre trazem aquele ar nostálgico. É usando e abusando dessas referências à cultura pop que prefeituras espalhadas pelo Brasil estão divulgando o calendário de imunização e incentivando a vacinação contra a covid-19 na população mais nova. Afinal, o maior inimigo do momento é o coronavírus e a vacina é a nossa principal arma.

A estratégia vem dando certo nas redes sociais e as publicações caíram nas graças da internet. A Prefeitura de São Bernardo, no ABC Paulista, decidiu apostar nas referências à cultura pop após perceber uma adesão menor do público jovem à campanha de vacinação.

“Muitos já estão cansados do tema pandemia e já não acompanham mais as notícias sobre abertura de novos grupos. Alguns também têm a falsa ideia de que, entre os mais novos, a doença é mais branda. A escolha por elementos da cultura pop na divulgação da campanha para as faixas mais jovens foi a forma que encontramos de chamar a atenção do público de uma forma mais leve e engraçada”, explicou a secretária de Comunicação da cidade, Thaís Santiago.

Ela também avalia que a utilização das redes sociais para informar a população foi fundamental durante toda a pandemia. De acordo com a secretária, as pessoas começaram a procurar os canais oficiais atrás das informações corretas. “Muitos se informam somente pelas redes sociais, principalmente os jovens. Antes, tínhamos um alcance médio de 73 mil pessoas por mês no Facebook e agora é mais de 1 milhão.”

Além de se adaptar à linguagem da juventude para levar o público aos postos de vacinação, as gestões municipais também aproveitam a forma mais descontraída de se comunicar para reforçar a importância da segunda dose. Somente com as duas aplicações o organismo está protegido contra o coronavírus.

A Prefeitura de Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul, por exemplo, utilizou o personagem Mário para passar a mensagem da segunda dose. No caso dele, o reforço vem do cogumelo. Para a gente, é a vacina.

E alguns dados preocupantes justificam o investimento na comunicação. De acordo com o Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, 7 milhões de brasileiros ainda estão atrasados para receber a segunda dose da vacina.