Prefeitura de SP abre inscrições para ‘xepa’ da 2ª dose da vacina contra covid-19

A Prefeitura de São Paulo abriu nesta segunda-feira (16) as inscrições para a fila de espera da “xepa” das vacinas contra a covid-19. A medida vale para quem está aguardando para tomar a segunda dose do imunizante.

Podem se inscrever as pessoas que tomaram a primeira aplicação há mais de 60 dias no caso da Astrazeneca e da Pfizer. Se o imunizante recebido tiver sido a Coronavac, o intervalo mínimo exigido é de 15 dias.

Segundo a prefeitura, o intervalo recomendado entre as aplicações das vacinas da Pfizer e da AstraZeneca no Brasil é de três meses; o da CoronaVac, no estado de São Paulo, é de 14 a 28 dias. No entanto, foi iniciado o cadastro da “xepa” para adiantar a imunização na capital e não desperdiçar doses remanescentes.



Para se inscrever, é preciso levar um comprovante de residência até uma das 468 Unidades Básicas de Saúde (UBSs). A aplicação da dose fica sujeita à disponibilidade ao final do dia e o chamamento será feito de acordo com ordem de inscrição.

A prefeitura explicou que a unidade de saúde deve manter uma lista de espera com os usuários residentes da cidade de São Paulo, elegíveis em sua área de abrangência, moradores, estudantes e quem trabalha na região da unidade.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, se a unidade de saúde tiver dificuldade para destinar as vacinas remanescentes, as equipes devem acionar a Supervisão Técnica de Saúde para que não haja desperdício.

Repescagem

A cidade de São Paulo vacina contra a covid-19 nesta terça-feira (17) pessoas com mais de 18 anos que ainda não receberam o imunizante e todos aqueles que já podem receber a segunda dose.

Para tomar a vacina contra a covid-19 em São Paulo, o morador deverá apresentar o CPF e cartão do SUS. Também deverá apresentar comprovante de residência da Capital em formato impresso ou digital. Se o documento estiver em nome de algum parente, o candidato à vacina deverá apresentar documentos que comprovem o parentesco.

Pré-cadastro

Antes de ir ao posto de saúde para se imunizar, o morador da Capital deve fazer seu pré-cadastro no site Vacina Já, do governo do estado, que agiliza o tempo de atendimento e diminui as filas nos postos de vacinação. Basta preencher os dados com o nome completo, endereço, telefone, CPF e data de nascimento.

De Olho na Fila

Pelo site ‘De Olho na Fila’, o contribuinte pode verificar a movimentação de pessoas em cada um dos postos da cidade de São Paulo e verificar a situação das filas. Com isso, pode escolher o melhor horário para ir tomar a sua vacina, se protegendo contra aglomeração.