‘Mortes não inviabilizam sucesso das vacinas’, diz infectologista

A morte do ator Tarcísio Meira, aos 85 anos, na semana passada, fez com que discussões sobre a eficácia das vacinas contra a covid-19 retornassem. Isso porque ele já tinha recebido as duas doses do imunizante.

O infectologista e colunista da Rádio BandNews FM, Álvaro Furtado, afirma que nenhuma vacina protege 100% e que óbitos de pessoas vacinadas “não inviabilizam o sucesso” dos imunizantes.

“Tarcísio tinha mais de 80 anos. A chance de você ter uma doença grave em um organismo já debilitado é muito maior. A resposta imunológica em idosos também é diferente. Além de fazer um título de imunidade mais baixo, essa porcentagem vai caindo com o decorrer do tempo”, disse.

Furtado também explica que a morte de Tarcísio Meira é um caso isolado. Os atuais dados do Brasil em relação à pandemia de covid-19 mostram que a vacinação tem feito o número de internações e mortes caírem conforme a imunização em massa avança.

Outra discussão levantada a partir do caso foi sobre a aplicação de uma possível terceira dose em idosos. O Ministério da Saúde já iniciou estudos no Brasil, em parceria com a Universidade de Oxford, para verificar se será necessária a aplicação da dose de reforço.

O infectologista também voltou a afirmar que todas as vacinas aplicadas no Brasil são eficazes contra o coronavírus. “Não vamos ficar com aquela história de qual vacina ele tomou. Se foi A, B ou C. Todas tem um bom índice de proteção contra formas graves da doença, mas nenhuma é 100%. Vacina funciona sim, mas cada caso é um caso.”