Fuvest abre inscrições para vestibular 2022

A partir das 12h de hoje, estudantes poderão se inscrever para o vestibular 2022 da Fuvest, que seleciona candidatos para cursos de graduação da USP (Universidade de São Paulo). O cadastro deve ser feito pelo site da instituição até o dia 1º de outubro.

Neste ano, a taxa de inscrição será de R$ 182 – pedidos de isenção ou redução do custo foram recebidos até o dia 7 de agosto. O vestibular irá ofertar 8.211 mil vagas, sendo 4.954 mil em ampla concorrência, 2.169 para candidatos de escolas públicas e 1.088 para estudantes pretos, pardos e indígenas do ensino público. As demais 2.936 vagas serão inclusas no Sisu (Sistema de Seleção Unificada).

A primeira fase da Fuvest está marcada para o dia 12 de dezembro, com as provas da segunda fase entre os dias 16 e 17 de janeiro de 2022. Assim como na edição passada, serão implementados protocolos de higiene e segurança contra a covid-19. Entre eles estão o distanciamento mínimo entre carteiras em salas de prova, uso de máscara durante toda a permanência no local, desinfecção de carteiras e disponibilidade de álcool em gel.