Capital paulista oferece curso gratuito e online para artesãos

A terceira turma do curso de qualificação do Mãos e Mentes Paulistanas, programa da prefeitura de São Paulo de fomento e apoio ao artesanato e manualidades, em parceria com a Rede Asta, está com inscrições abertas até a próxima quarta-feira (18), pelo link www.bit.ly/qualificacaommp3.

Durante o curso, 450 interessados aprenderão técnicas de vendas, gestão de negócios, economia criativa, sustentabilidade e organização financeira. São dois meses de curso online e, para participar, é necessário estar habilitado pelo programa Mãos e Mentes Paulistanas.

“As turmas anteriores do curso de qualificação Mãos e Mentes Paulistanas foram um verdadeiro sucesso e ajudaram mais de 400 empreendedores a se reinventar durante a pandemia. O objetivo da prefeitura é qualificar ainda mais pessoas para que possamos fazer uma retomada econômica consistente e bem estruturada, além de auxiliarmos a inclusão de artesãos ao ecossistema empreendedor”, afirmou a secretária de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, Aline Cardoso.

A prefeitura informou que, a partir da próxima segunda-feira (16), o Mãos e Mentes começará uma agenda de credenciamento presencial dos artesãos que ainda não fazem parte do programa. A ação terá início na Praça da República, de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h, em um estande do programa. Para se inscrever, é preciso apresentar RG, CPF e comprovante de residência. Também é possível realizar o credenciamento online pelo Portal do 156.

O Programa Mãos e Mentes Paulistanas foi lançado em 2019, com o objetivo de melhorar a atividade econômica e social para trabalhadores artesanais e manualistas da cidade.