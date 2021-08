Piqueri: neste domingo, trens da Linha Rubi com sentido Jundiaí não param na estação

Neste domingo, os passageiros que usarem a Linha 7-Rubi da CPTM para desembarcar na Estação Piqueri, em São Paulo, devem ficar atentos: os trens que seguem com destino a Jundiaí não irão parar na estação entre as 8h e às 20h.

Neste período, a CPTM estará fazendo trabalhos de reparo e sinalização em locais próximos à estação para garantir o bom funcionamento da linha durante os horários de pico.

O passageiro que precisa desembarcar no local terá que seguir até Pirituba e pegam um trem voltando, no sentido Rio Grande da Serra, que fará desembarque normal no Piqueri.

Quem pretende embarcar no Piqueri no sentido Jundiaí deverá tomar o trem no sentido contrário e voltar uma estação para embarcar para o destino correto.

A CPTM informou também que pretende diminuir o intervalo entre os trens neste domingo para evitar maiores transtornos.