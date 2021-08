Lotofácil acumulou e prêmio está em R$ 3,5 milhões

A Lotofácil não teve ganhadores no sorteio desta sexta-feira e acumulou o prêmio para o sorteio deste sábado. A partir das 20h, a Caixa Econômica Federal vai sortear um prêmio de R$ 3,5 milhões para quem acertar as 15 dezenas sorteadas para a Lotofácil.

Como quase todas as loterias, as apostas só podem ser feitas até 19h nas casas lotéricas credenciadas. A aposta mínima da Lotofácil custa R$ 2,50.

No sorteio desta sexta, 238 apostas fizeram 14 pontos e cada uma delas levou para casa R$ 1.338,30.

Outras 8.606 apostas acertaram apenas 13 números e cada uma delas ganhou R$ 25,00.

Veja os números sorteados nesta sexta-feira

Quina continua acumulada

Com prêmio acumulado pelos últimos 13 sorteios consecutivos, a Quina promete neste sábado pagar R$ 19 milhões ao apostador que, finalmente, acertar as cinco dezenas mágicas que serão sorteadas pela Caixa Econômica Federal, a partir das 20h

Para botar as mãos nesse monte de dinheiro, o apostador deve correr às casas lotéricas até 19h deste sábado e fazer sua aposta. A simples, com 5 números, custa R$ 2.

Assim como a Mega-Sena e a Lotofácil, que também serão sorteadas neste sábado, o sorteio da Quina ocorre a partir das 20h, no Espaço Loterias Caixa, que fica no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

No sorteio desta sexta-feira, a Quina acumulou, mas 125 apostas acertaram a quadra e cada uma delas levou para casa R$ 8.959,77.

Na faixa dos três acertos, 10.933 apostas ganharam R$ 154,04 cada.

Veja os números sorteados nesta sexta-feira.

Como apostar

As apostas para todas as loterias da noite podem ser feitas até as 19h em qualquer casa lotérica do País, pelo aplicativo da Caixa Econômica Federal ou pelo site. Para tentar a sorte é preciso ter mais de 18 anos.

As regras de cada uma das loterias, bem como os valores das apostas, podem ser conferidos aqui.

O Metro World News acompanha os resultados e os divulga em tempo real no site e nas redes sociais.