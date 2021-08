Jogou na Mega-Sena? Prêmio renderia R$ 63,6 mil na poupança

O apostador que levar o prêmio de R$ 26 milhões que a Mega-Sena vai pagar neste sábado (14) e resolver aplicar o dinheiro na poupança receberia no primeiro mês de aplicação uma renda de R$ 63,6 mil, suficiente para não se preocupar mais com as contas a pagar.

Para tentar a sorte e concorrer a essa bolada de dinheiro, o apostador deve fazer sua aposta até 19h de hoje nas casas loterias, pelo portal Loterias Caixa ou pelo aplicativo Loterias Caixa. ´

A aposta mínina na Mega-Sena custa R$ 4,50, mas o apostador pode dar uma mãozinha à sorte e preencher mais números no volante de apostas, até o máximo de 15. O valor da aposta, contudo, sofre um aumento substancial, chegado ao máximo de 22.522,50.

O sorteio é sempre realizado a partir das 20h (horário de Brasília) no Espaço Loterias Caixa, que fica no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

O Metro World News acompanha o sorteio em tempo real e divulga o resultado imediatamente em seu site e nas redes sociais.

Super Sete continua acumulada

Mais um sorteio da Super Sete se passou nesta sexta-feira e mais uma vez nenhum apostador levou o prêmio da loteria, que está acumulado para o sorteio de segunda-feira em R$ 2,8 milhões.

No sorteio desta sexta, apesar de ninguém ter levado o prêmio principal, 3 apostadores acertaram seis dezenas e cada um ganhou R$ 12.588,64.

Cinquenta e cinco apostadores acertaram a quina e também foram premiados com R$ 980,93.

Os números sorteados na sexta-feira para a Super Sete foram 9, 0, 6, 0, 6, 7, 2.