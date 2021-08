Usuários relatam dificuldade para conseguir corrida em apps

A estudante de odontologia Isabella Bujato, de 22 anos, precisou mudar sua rotina por dificuldades com os aplicativos de transporte, como Uber e 99. “Uso diariamente para ir ao meu estágio. Se antes demorava dois minutos até chegar o carro, hoje em dia são 20 minutos para conseguir um, fora os que acabam cancelando.”

A maior espera pelo serviço virou reclamação constante dos usuários, que nas redes sociais usam do bom humor para amenizar o inconveniente. “Não cancela, por favor, quero ir para casa”, diz uma captura de tela do chat de um dos aplicativos. “Deus te abençoe”, responde um passageiro ao motorista que escreveu “estou a caminho”.

Entre os que atuam atrás do volante, há quem admita estar sendo mais seletivo ao aceitar as corridas. O argumento é a falta de lucro para trajetos de curta distância ou com preços promocionais, além da insegurança dependendo do destino. “Os aplicativos não acompanham o aumento do combustível e o custo de manutenção do carro, mantêm sua taxa de comissão, abaixam o valor para os passageiros e nós ficamos com o prejuízo”, afirma o motorista Marcelo Bernades, de 28 anos.

Dentro da capital paulista, por exemplo, o valor da corrida teria perdido, nos últimos cinco anos, R$ 0,70 por quilômetro rodado, caindo de um R$ 1,80 para R$ 1,10. Para rejeitar as corridas com base no valor final, os motoristas estariam fazendo um cálculo do trajeto, que não aparece na chamada.

As empresas de mobilidade por aplicativo afirmam que os frequentes cancelamentos e a demora no atendimento de usuários são causados por um “aumento repentino na demanda” pelo serviço nas grandes cidades. Segundo a Amobitec (associação do setor), “o maior tempo de espera causado pelo aumento exponencial da demanda por corridas leva a um desequilíbrio temporário no mercado”.

A associação diz ainda que “os motoristas parceiros de aplicativos são profissionais independentes e, assim como os usuários, podem cancelar viagens quando julgarem necessário.”