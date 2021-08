Quina tem prêmio milionário de R$ 16,5 milhões

Ainda com seu prêmio acumulado, a Quina promete pagar nesta sexta-feira ao apostador que acertar as cinco dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal um prêmio de R$ 16,5 milhões.

Para concorrer a essa bolada, o apostador deve correr para as casas lotéricas até 19h e fazer sua aposta. A aposta simples da Quina custa R$ 2. Assim como a Lotofácil, o sorteio ocorre a partir das 20h, em São Paulo

SORTEIO DE QUINTA

Na quinta-feira, mais uma vez ninguém acertou a Quina, e não foi por falta de apostas, já que 167 apostadores fizeram a quadra e quase morderam esse prêmio milionário. Cada um deles vai ganhar R$ 5.874,83.

Outros 12.141 apostadores acertaram três dezenas cada e ganharam prêmios individuais de R$ 121,51.

Clique para ver os números sorteados para a Quina nesta quinta-feira.

O Metro World News acompanha o sorteio das loterias em tempo real e divulga imediatamente no site e nas redes sociais.

LEIA TAMBÉM:

Lotofácil sai para apostador de Minas Gerais

Um único apostador da cidade mineira de Uberaba vai levar para casa o prêmio de R$ 3.566.055,04 sorteado pela Lotofácil nesta quinta-feira (12).

Além do mineiro sortudo, outros 286 apostadores acertaram 14 números e também foram premiados com R$ 1.538,10 cada um.

Na faixa dos 13 acertos, 10.136 apostas ganharam R$ 25 cada uma.

Clique para ver os números sorteados para a Lotofácil desta quinta-feira.

Para o sorteio desta sexta-feira (13), a Lotofácil retoma seu prêmio estimado em R$ 1,5 milhão, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

O sorteio da Lotofácil ocorre após as 20h, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo. As apostas podem ser feitas até 19h nas casas lotéricas. A aposta simples da Lotofácil custa R$ 2,50.

Super Sete sorteia R$ 2,7 milhões nesta sexta-feira

Metro World News

A Super Sete também está acumulada e promete pagar no sorteio desta sexta-feira um prêmio de R$ 2,7 milhões para quem acertar as sete dezenas que serão sorteadas pela Caixa Econômica Federal.

A Super Sete, diferente das demais loterias, não tem sorteio à noite, mas sim na parte da tarde, a partir das 15h. Por isso, as apostas para a loteria se encerram momentos antes do sorteio. A aposta simples na Super Sete custa R$ 2,50.

No último sorteio da Super Sete, na quarta-feira, nenhum apostador acertou as sete dezenas premiadas, e também não houve acertadores na faixa das seis dezenas.

Quarenta e seis apostadores acertaram 5 números e cada um vai levar para casa um prêmio de R$ 1.129,01.

Os números sorteados na última quarta-feira foram: 4, 6, 1, 4, 1, 1, 7.