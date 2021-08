Bancos duelam por clientes com início do open banking

Você compartilharia sua vida financeira, como movimentação em conta, financiamentos e cartão de crédito? A proposta parece estranha, mas ela é a aposta do Banco Central para que os consumidores paguem taxas mais justas e tenham acesso a novos serviços. As informações que estão em posse apenas do seu banco poderão ser acessadas a partir de hoje também por outras instituições financeiras com o início do compartilhamento no open banking, ou sistema financeiro aberto.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

Mas, calma, o processo só pode ser realizado com a autorização pessoal de cada consumidor. E o que você ganharia com isso?

O compartilhamento vai permitir que outras instituições conheçam quanto você paga para manutenção da sua conta ou qual sua taxa de financiamento imobiliário, por exemplo, e assim fazer propostas melhores. O chefe do Departamento de Regulação Financeira do BC, João André Pereira, explica que é a oportunidade dos consumidores descentralizarem a vida financeira. “Muitas pessoas estão vinculadas a um banco só. Ali elas encontram serviços, conta corrente, crédito. Estamos falando agora de um mundo mais aberto. A informação desse cliente, a critério dele, vai fluir no sistema financeiro e ele vai ter mais acesso a outros tipos de serviço.”

A Febraban (Federação Brasileira dos Bancos) acredita que o Open Banking trará o surgimento de novos aplicativos de análise da vida financeira, com indicação de produtos que mais se encaixem no perfil de cada um.

E assim como ocorreu no lançamento do Pix, a expectativa é que os bancos invistam em publicidade para atrair interessados em abrir seus dados. “Acredito que, principalmente os novos bancos digitais, terão campanhas mais massivas sobre atualização de dados e open banking, como: ‘transfira seus dados e abra a sua conta’. E isso não é proibido. Então, o que deve acontecer é que o cliente vai ser ativo, na medida em que for impactado por ofertas”, analisa o especialista em regulação da consultoria JL Rodrigues, José Luiz Rodrigues.

Um dos maiores desafios do sistema financeiro será convencer a população de que o sistema é seguro. Levantamento da TecBan divulgado em julho mostra que 46% da população adulta teme compartilhar dados bancários.

Tanto Febraban quanto o Banco Central afirmam não haver risco. O sistema utiliza APIs, tecnologia largamente adotada para comunicação em aplicativos, como compartilhamento de senhas. Mas é importante lembrar que toda liberação de dados só deve ocorrer nas interfaces digitais das duas instituições financeiras envolvidas. Hoje, muitos dos golpes financeiros utilizam a chamada engenharia social, com golpistas convencendo pessoas a informar senhas e outros dados sigilosos.

Entenda como vai funcionar o Open Banking e suas fases de implantação

Meus dados estão automaticamente compartilhados com o open banking?

Não. Para isso, é necessária sua manifestação ativa, com consentimento inclusive expresso para as finalidades determinadas à instituição para a qual deseja enviar seus dados e prazo de validade máximo de 12 meses

Como faço para participar?

Primeiro, você deverá se identificar e fornecer consentimento no canal eletrônico da instituição que você quer que tenha acesso. Em seguida, será redirecionado para a instituição que mantém seus dados, e nesse ambiente poderá autenticar a sua identidade e confirmar o compartilhamento. No último passo, você será redirecionado ao ambiente onde foi feita a solicitação inicial para efetivar o compartilhamento. Quando for confirmar, poderá revisar os dados e verificar se estão corretos

Atenção: todo o processo ocorre exclusivamente pelos canais eletrônicos das instituições, como site e aplicativo. Se você duvidar de alguma mensagem recebida, entre em contato com o banco

Que informações serão compartilhadas?

Na fase que começa hoje, você poderá compartilhar cadastro, transações em conta, informações sobre cartões e operações de crédito. Novas etapas incluem seguros e investimentos. Você pode cancelar o compartilhamento a qualquer momento

É seguro?

O Banco Central e a Febraban (Federação Brasileira de Bancos) afirmam que sim. De acordo com o Banco Central, as instituições participantes devem cumprir requisitos para garantir a autenticidade, segurança e sigilo das informações. Há regras para responsabilização da instituição, com mecanismos de acompanhamento e controle do processo

Etapas

1a fase

1º de fevereiro de 2021

O início não contou com compartilhamento de dados. Nesta fase, as instituições padronizaram informações sobre canais de atendimento e as características de produtos e serviços

2a fase

Hoje

A partir desta etapa, os clientes, se quiserem, poderão solicitar o compartilhamento de seus dados. A liberação vai ocorrer de forma escalonada:

• De hoje até 12/09: liberadas informações cadastrais, como endereço, renda e dados pessoais

• 13/09 a 26/09: início das informações sobre movimentação em conta

• 27/09 a 10/10: operações de crédito e de cartões de crédito

• 11/10: todas as informações estarão liberadas 24 horas por dia, 7 dias por semana

3a fase

30 de agosto de 2021

Será possível pagar contas e fazer transferências fora do internet banking ou do aplicativo do banco, por meio de um aplicativo intermediário. Um modelo de negócio poderá aparecer no comércio eletrônico, por exemplo. O início será via Pix. Até 30/09/22, todas as formas de pagamento, como boleto e TED, também estarão incluídas, de forma escalonada

4a fase

15 de dezembro de 2021

Compartilhamento dos demais dados, como produtos e serviços de operações de câmbio, investimentos, seguros e contas-salário. A primeira etapa será de padronização para, em 31 de maio de 2022, se iniciar os compartilhamentos