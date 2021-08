Ninguém ganhou: Mega-sena de sábado sorteia R$ 26 milhões

O prêmio da Mega-Sena voltou a acumular no sorteio desta quinta-feira e para sábado a Caixa Econômica Federal vai sortear um prêmio acumulado de R$ 26 milhões.

Embora ninguém tenha levado o prêmio principal, 34 apostadores acertaram a quina e cada um deles vai levar para casa um prêmio de R$ 45.545,20.

Outros 1.706 apostadores também chegaram perto e acertaram quatro dos seis números sorteados e cada um ganhou R$ 1.296,71.

O sorteio da Mega será realizado no sábado a partir das 20h, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

As apostas devem ser feitas até 19h nas loterias ou pelo canal eletrônico Loterias Caixa. A aposta mínima da Mega-Sem custa R$ 4,50.

Super Sete sorteia R$ 2,7 milhões nesta sexta-feira

A Super Sete também está acumulada e promete pagar no sorteio desta sexta-feira um prêmio de R$ 2,7 milhões para quem acertar as sete dezenas que serão sorteadas pela Caixa Econômica Federal.

A Super Sete, diferente das demais loterias, não tem sorteio à noite, mas sim na parte da tarde, a partir das 15h. Por isso, as apostas para a loteria se encerram momentos antes do sorteio. A aposta simples na Super Sete custa R$ 2,50.

No último sorteio da Super Sete, na quarta-feira, nenhum apostador acertou as sete dezenas premiadas, e também não houve acertadores na faixa das seis dezenas.

Quarenta e seis apostadores acertaram cinco números e cada um vai levar para casa R$ 1.129,01,

Os números sorteados na última quarta-feira foram: 4, 6, 1, 4, 1, 1, 7.