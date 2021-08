MP-GO denuncia três jovens por estuprar e queimar corpo de adolescente

O Ministério Público de Goiás (MP-GO) denunciou três jovens pelo estupro coletivo e assassinato de uma adolescente em Aparecida de Goiânia, em Goiás. Segundo o órgão, a vítima, de 16 anos, foi estrangulada após ser violentada e teve o corpo abandonado em uma área conhecida como Serra das Areias. O trio está preso.

Segundo o MP-GO, o crime aconteceu no dia 14 de abril deste ano. A adolescente, Giovana Kelly Vieira Almeida, foi até a casa de um dos acusados para participar de uma festa. No local, também estavam os outros dois jovens, onde seriam consumidas drogas e bebidas alcóolicas. A garota teria dito que levaria algumas amigas para se relacionarem com os rapazes, mas isso não ocorreu.



Como estava sozinha, a menor acabou sendo estuprada pelos três. Em seguida, eles decidiram matar Giovana estrangulada. Após o crime, um dos rapazes pegou o corpo da adolescente e levou até a Serra das Areias, onde ateou fogo ao cadáver.

No dia seguinte, populares encontraram o corpo ainda pegando fogo e acionaram a polícia. Os rapazes começaram a ser procurados e acabaram presos em junho, julho e agosto deste ano. Além dos crimes de estupro coletivo e homicídio qualificado, eles também vão responder por destruição de cadáver.

Os réus seguem presos temporariamente, mas o promotor de Justiça Milton Marcolino dos Santos Júnior, titular da 5ª Promotoria de Aparecida de Goiânia, manifestou-se favorável à decretação da prisão preventiva dos três, requerida pela autoridade policial.