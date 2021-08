Flordelis é presa acusada de mandar matar o marido; em vídeo, ela diz ser inocente: ‘Não cometi crime’

A ex-deputada Flordelis dos Santos, acusada de ser a mandante da morte o marido, foi presa no fim da tarde desta sexta-feira (13), em Niterói, no Rio de Janeiro. Antes de ser levada pelos policiais, ela divulgou um vídeo em redes sociais no qual disse ser inocente. “Tenho convicção de que eu não cometi crime algum”, disse ela (veja abaixo).

Publicado por Flordelis en Viernes, 13 de agosto de 2021 Flordelis gravou mensagem onde se diz inocente antes de ser presa, no Rio.

O pedido de prisão da ex-deputada foi expedido pela 3ª Vara Criminal de Niterói. Segundo a Polícia Civil do Rio de Janeiro, Flordelis é acusada de mandar matar o marido, o pastor Anderson do Carmo, em julho de 2019. Outras dez pessoas acusadas de envolvimento no crime já estão presas desde o ano do assassinato.

A prisão de Flordelis ocorre cerca de 48 horas depois que ela teve o mandato de deputada cassado pela Câmara dos Deputados por quebra de decoro. A decisão foi publicada no Diário Oficial do órgão na última quinta-feira (12). Com isso, ela perdeu o foro privilegiado.



Assim, os advogados da família dopastor entrara com um pedido de prisão da ex-deputada, seguidos pelo Ministério Público do Rio de Janeiro.

A defesa de Flordelis informou que já entrou com um pedido de habeas-corpus.

O crime

O pastor Anderson do Carmo foi morto na garagem da casa da família, em Niterói. Ele foi executado com vários tiros.

Em agosto de 2020, a ex-deputada e outras 10 pessoas foram denunciadas pelo assassinato do pastor. Porém, como tinha imunidade parlamentar, ela não chegou a ser presa na época.

Seis dos 55 filhos dela – entre 4 biológicos e 55 afetivos – estão presos devido ao crime.