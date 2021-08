Cai o interesse dos jovens pela habilitação, mostra estudo do Detran-SP

Para muitos adolescentes, um dos primeiros objetivos com a chegada da vida adulta é a obtenção da CNH (Carteira Nacional de Habilitação). Um levantamento do Detran-SP, porém, aponta que o interesse em aprender a dirigir está em baixa.

Segundo o órgão, em janeiro deste ano, o estado de São Paulo possuía quase 4,4 milhões de habilitados entre 18 e 30 anos. O número é 10,5% menor que no mesmo mês de 2015, quando beirava

4,9 milhões de pessoas.

A redução, explica o diretor-presidente do Detran-SP, Neto Mascellani, é resultado de influências culturais, que moldam os perfis dos motoristas. “Hoje temos uma geração que se preocupa mais com a questão ambiental e a facilidade oferecida pelos aplicativos de transporte. Os jovens hoje têm outras expectativas.”

A economia é outro fator importante. Para a professora Carolina Cheres, de 27 anos, a preferência por outros modais de transporte fez com que ela nunca buscasse aprender a dirigir. “Não me preocupo com IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores), gasolina, multas, pedágios, problemas mecânicos, estacionamento ou brigas de trânsito.”