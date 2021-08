Blogueira é presa no Aeroporto de Guarulhos ao tentar viajar para Dubai levando cocaína na mala

A blogueira e advogada Laís Crisóstimo Aguiar foi presa no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, quando tentava embarcar para Dubai, nos Emirados Árabes, levando 461 gramas de cocaína na bagagem. O entorpecente foi flagrado pelo aparelho de raio-x e ela acabou detida por tráfico internacional.

Segundo reportagem do “Correio Brasiliense”, a blogueira, que é natural de Montes Claros, em Minas Gerais, tentava viajar no último dia 5 de agosto, quando teve a droga encontrada em sua mala.



Informações da Polícia Federal apontam que a bagagem da jovem, que continha objetos pessoas dela, era levada por um homem. Após o aparelho de raio-x constatar a droga, agentes da corporação chamaram os dois e os levaram para a sede policial do aeroporto.

Durante uma revista, foram encontradas cápsulas contendo cocaína, que estavam dentro de frascos de suplementos alimentares.

Logo após a prisão da blogueira, a defesa dela entrou com um pedido de habeas-corpus, alegando que ela não sabia da existência do entorpecente, e que, além disso, é ré primaria e tem residência e emprego fixos. Porém, a Justiça Federal negou o pedido.

O desembargador Valdeci dos Santos, do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, sustentou que a versão de Laís de que não sabia o que estava na mala não é plausível.



Na decisão consta a informação de que o homem que estava com a digital influencer confessou ser o dono da droga. Mesmo assim, ele entendeu que o caso ainda precisa ser melhor esclarecido antes que um pedido de soltura seja aceito. “Trata-se de questões a serem dirimidas ao longo da instrução penal”, observou Santos.

O Metro World News não conseguiu localizar a defesa de Laís para comentar o caso até a publicação desta reportagem.

Vida de luxo

A digital influencer tem quase 410 mil seguidores no Instagram. As imagens divulgadas por ela mostram viagens de luxo em lugares de alto padrão financeiro, como as Ilhas Maldivas, na Ásia, e o Principado de Mônaco, na Europa.

O homem que estava com Laís também foi preso preventivamente.