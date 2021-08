SP: Parque do Carmo terá teste grátis e profilaxia para HIV

Uma equipe da Coordenadora de IST/Aids da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo estará neste sábado (14), das 14 às 17h, no Parque do Carmo, na zona leste de São Paulo, para realizar testes rápidos para HIV, distribuir camisinha, gel lubrificante e kits de autotestes para HIV.

O PrEP na Rua, primeiro projeto da América Latina a oferecer a profilaxia fora das unidades de saúde, pretende ainda atender à população que quiser iniciar o uso profilático Pré-Exposição ao HIV.

Basicamente, a pré-profilaxia consiste no uso contínuo de medicamentos antirretrovirais (1 comprimido por dia) para os segmentos da população mais vulneráveis do HIV, de modo que se eles forem contaminados já estejam protegidos.

LEIA TAMBÉM:

Para fazer parte do projeto, o interessado precisa passar pela avaliação de um profissional de saúde para verificar se ele se enquadra nos grupos de risco, fazer um teste rápido de HIV e de creatina (indicador de problemas renais). Se não houver impedimentos, o interessado já sai do local com medicamentos.

A ação corre próxima ao portão 1 do Parque do Carmo.