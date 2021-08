Polícia fecha clínica de repouso e prende diretor por manter 33 idosas presas em celas, no Ceará

A Polícia Civil fechou uma clínica de repouso no município do Crato, no interior do Ceará, após constatar que 33 idosas eram mantidas presas em celas. No local, os agentes encontraram as vítimas, com problemas psiquiátricos, mantidas sem a mínima condição sanitária. O diretor da unidade foi preso em flagrante por por maus-tratos e cárcere privado.

O caso ocorreu na manhã desta quinta-feira (12), no Bairro Mirandão. Os policiais foram até a clínica para cumprir um mandado de prisão preventiva contra o diretor da clínica, Fábio Luna dos Santos, de 35 anos, acusado de abuso sexual contra duas vítimas.



No entanto, ao fazer uma vistoria na clínica, os policiais encontraram as 33 mulheres idosas presas nas celas, semelhantes as de presídios, muito sujas e em péssimas condições.

O diretor foi preso em flagrante e, além do mandado sobre abuso sexual, vai responder por maus-tratos e cárcere privado. Além disso, ele será investigado por subtrair os benefícios das vítimas, violência física e psicológica.

O Metro World News não conseguiu localizar a defesa do diretor até a publicação desta reportagem.