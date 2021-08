Frio deve continuar na cidade de São Paulo nesta sexta-feira; veja a previsão

A frente fria que chegou ao Sudeste vai manter as temperaturas baixas na cidade de São Paulo nesta sexta-feira (13). De acordo com a previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), o dia deve ter céu encoberto, com temperatura mínima de 13ºC e máxima de 20ºC.

Ainda segundo a previsão, ao longo do dia podem ocorrer algumas aberturas de sol, mas bem localizadas em apenas algumas regiões da capital. O que deve predominar é o céu nublado e com chuviscos a qualquer hora.



A umidade do ar varia entre 67% e 86%. Já o sol nasce às 6h34 e se põe às 17h49.

Já no sábado (14), o tempo deve começar a melhorar, com sol aparecendo entre nuvens. Os termômetros variam entre mínimas de 12°C e máximas que podem chegar aos 24°C. Não há previsão de chuvas significativas na Grande São Paulo.