Criança morre após carro ser prensado por duas carretas na BR-135, em Minas Gerais

Um acidente envolvendo duas carretas e um carro de passeio matou uma criança de 10 anos e deixou outras três pessoas feridas na BR-135, em Corinto, Minas Gerais. O carro em que as vítimas estavam ficou prensado entre os veículos de grande porte.

O acidente aconteceu na manhã desta quinta-feira (12), na altura do Km 584. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, uma carreta e o carro estavam parados na pista por causa de uma obra. Foi quando o condutor do outro caminhão disse que teve um ofuscamento de visão e não viu os demais veículos. O homem disse que, ao perceber, tentou frear, mas não conseguiu.



O carro de passeio acabou prensado entre os veículos maiores e a criança de 10 anos morreu no local. Já outras três pessoas que estavam no carro ficaram feridas e foram levadas a um hospital da cidade de Curvelo, em Minas Gerais. Um quinto ocupante do veículo escapou ileso.

A Eco-135, concessionária que administra a rodovia, informou que o engavetamento ocorreu “próximo a uma obra programada e sinalizada, que contava com sinalização também com bandeira. Os dois primeiros veículos estavam parados nessa sinalização e o terceiro não respeitou e veio a colidir com os demais.”