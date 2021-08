Covid-19: Quinta-feira é dia do grupo com 23 anos se vacinar

A prefeitura de São Paulo espera vacinar contra covid-19 um público estimado em 146 mil pessoas nesta quinta-feira, com a abertura da faixa de vacinação para jovens com 23 anos.

Para se imunizar, as pessoas desse grupo devem procurar uma das Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs)/UBSs Integradas, que operam das 7h às 19h, ou os megaposts, drive-thrus e farmácias, que operam das 8h às 17h.

Não se esqueça de levar um comprovante de residência da cidade de São Paulo, além de documento de identificação, de preferência o CPF e o cartão do SUS. Se o comprovante de residência estiver em nome de parentes, será necessário apresentar documentos que comprovem o parentesco.

LEIA TAMBÉM:

PRÉ-CADASTRO

A prefeitura de São Paulo pede a todos os candidatos à vacinação que preencham o pré-cadastro no site Vacina Já para agilizar o atendimento e evitar mais filas. Basta colocar seu nome, endereço, telefone, data de nascimento e número do CPF.

FILÔMETRO

No Site De Olho na Fila o morador de São Paulo pode ver em tempo real a situação das filas nos postos de saúde da cidade e escolher o melhor momento para ir tomar a vacina, evitando mais aglomerações. Clique Aqui.

VIRADA DA IMUNIZAÇÃO

A Prefeitura de São Paulo divulgou nesta quarta-feira (11) um novo calendário de imunização contra a covid-19. A novidade é a vacinação do público de 20 a 18 anos a partir do próximo sábado (14), quando será realizada a “Virada da Vacina”, com uma madrugada inteira de aplicação das doses.