Brasil notifica 975 mortes por covid-19 em 24h; média móvel de óbitos segue em queda

Com 975 novas mortes por covid-19 registradas no Brasil nas últimas 24 horas, a média móvel de vítimas da doença chegou nesta quinta-feira (12) a 884. Além de permanecer em queda, é o 13º dia consecutivo em que o índice fica abaixo de 1 mil, em patamar semelhante ao observado em janeiro deste ano.

Ao todo, o País já contabiliza 566.988 vítimas da covid-19. Nas últimas 24 horas, foram registrados 35.571 novos casos da doença elevando o número total de diagnósticos positivos para 20.284.747.



Os dados diários da pandemia no Brasil são do consórcio de veículos de imprensa formado por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL em parceria com 27 secretarias estaduais de Saúde, em balanço divulgado às 20h. Segundo os números do governo, 19 milhões de pessoas estão recuperadas da covid-19.

O balanço de óbitos e casos é resultado da parceria entre os seis meios de comunicação que passaram a trabalhar, desde 8 de junho do ano passado, de forma colaborativa para reunir as informações necessárias nos 26 Estados e no Distrito Federal. A iniciativa inédita é uma resposta à decisão do governo Bolsonaro de restringir o acesso a dados sobre a pandemia, mas foi mantida após os registros governamentais continuarem a ser divulgados.

População vacinada

O Brasil chegou nesta quinta-feira a 112.046.147 vacinados com ao menos a primeira dose contra a covid-19, o equivalente a 52,91% da população total. Ao mesmo tempo, 48.269.832 pessoas receberam duas doses ou dose única de vacinas anticovid, o que corresponde a 22,80% da população.

Nas últimas 24 horas, o País aplicou 2.119.203 doses de vacinas contra a doença. Ao todo, foram administradas 1.427.743 primeiras doses, 680.484 segundas doses e 10.976 doses únicas. Os dados foram reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa junto a secretarias de 26 Estados e Distrito Federal.

Em termos proporcionais, São Paulo continua sendo o Estado que mais imunizou com primeira dose, com 64,76% dos habitantes parcialmente imunizados. Já o Mato Grosso do Sul tem a maior porcentagem da população completamente imunizada: 36,89%.