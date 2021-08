Idoso tira fotos de neta de 9 anos sem roupas em Minas Gerais

Um idoso de 70 anos tirou fotos das partes íntimas da neta, de apenas 9 anos, em Uberaba, Minas Gerais. O homem, que também teria tocado o órgão genital da criança, é investigado por estupro de vulnerável.

O caso aconteceu no último domingo (dia 8). Segundo a mãe da vítima, a família estava em um bar. Na hora de ir embora, o avô – seu pai – convidou as duas netas para dormirem em sua casa, mas apenas uma aceitou e o acompanhou.

No dia seguinte, a mãe percebeu que alguém enviava mensagens para o celular da filha. Ao verificar o conteúdo, viu uma foto da própria filha de vestido, sem calcinha e com as duas pernas abertas. A imagem havia sido enviada pelo celular do avô.

A mulher chegou a confrontar o pai, que a princípio negou saber de foto alguma da neta. Pressionado, ele acabou confessando ser o autor das imagens.

O idoso foi levado por policiais militares à delegacia e um boletim de ocorrência foi aberto. Ele acabou liberado, mas poderá responder pelo crime.