Filho de Bruno Covas é contratado como estagiário no Palácio dos Bandeirantes, em SP

Tomás Covas, filho do ex-prefeito de São Paulo Bruno Covas, foi contratado pelo governador paulista, João Doria (PSDB), como estagiário no Palácio dos Bandeirantes. O anúncio foi feito pelo próprio tucano nas redes sociais.

Tomás tem 16 anos e está no 1º ano do Ensino Médio. Segundo a sede do governo, a mãe do adolescente autorizou a experiência no contraturno do período escolar.

O estágio deve começar na semana que vem no gabinete do governador, passando em seguida pelas secretarias de Governo, Casa Civil, Fazenda e de Desenvolvimento Regional.

“Que alegria receber @covas_tomas, filho do meu querido amigo, o saudoso Bruno Covas. Tomás completa hoje 16 anos. Na semana que vem ele começa a estagiar aqui no Governo de São Paulo. Seu pai certamente está muito orgulhoso de você! Bem-vindo, Tomás!”, escreveu Doria no Twitter.

Bruno Covas morreu em maio deste ano, aos 41 anos de idade de câncer no fígado, coluna e bacia.