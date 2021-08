Três casos da variante delta são confirmados no Porto de Santos

Três tripulantes do navio internacional MV CS Crystal, que aportou em Santos (SP) no final de julho, foram confirmados com a variante Delta do novo coronavírus. De acordo com o Instituto Adolfo Lutz, da Secretaria da Saúde de São Paulo, a embarcação é originária de Dakar e foi mantida em quarentena após a confirmação de um caso de covid-19.

Na semana passada, outros dois casos da variante Delta foram identificados em tripulantes do navio internacional MTM Southport. Os dois navios são monitorados pela Saúde estadual. Os casos confirmados configuram provável importação do vírus e a confirmação representa que a variante está circulando entre os tripulantes da embarcação.

As pessoas detectadas seguem as orientações de isolamento, monitoramento, diagnóstico e assistência, que são as mesmas já recomendadas pelas autoridades sanitárias.

Casos confirmados

O Instituto Adolfo Lutz e o Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE) identificaram 91 casos de da variante Delta, sendo 36 casos autóctones, que se originaram na região em que foram encontrados, 25 na capital paulista. Além disso, foram confirmados sete casos importados, sendo cinco de navios em Santos. Há também 48 confirmações em fase de investigação epidemiológica, das quais 34 estão na cidade de São Paulo.

A variante é monitorada pela possibilidade de aumento da transmissibilidade e da gravidade da infecção. Os órgãos estaduais alertam que, nesses casos, o sequenciamento genético está sendo usado como um instrumento de vigilância, e não como diagnóstico, o qual é individual. “Portanto, não é necessário, do ponto de vista técnico e científico, sequenciamentos individualizados, uma vez confirmada a circulação local da variante”, alerta a secretaria de Saúde.