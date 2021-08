SP: prorrogadas inscrições para mais de 30 mil vagas em cursos profissionalizantes para jovens

Foram prorrogadas até o próximo domingo (15) as inscrições para mais de 30 mil vagas em cursos gratuitos de qualificação profissional voltados para estudantes de ensino médio das redes municipal e estadual de São Paulo. No total, são 28 especializações em diferentes áreas (veja relação dos cursos abaixo). Os interessados podem se cadastrar pela internet.

Os cursos fazem parte do Programa Novotec Expresso e são voltados para estudantes de 14 a 24 anos. Também podem se inscrever pais, mães e responsáveis pelos estudantes e demais adultos que estejam dentro desta faixa etária e tenham o ensino fundamental completo.

Os temas dos cursos são alinhados à demanda de mercado.



Leia também:

O programa é realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia de São Paulo, em parceria com o Centro Paula Souza, escolas técnicas e instituições tecnológicas e de Ensino Superior.

As aulas tinham previsão para começar em 23 de agosto, mas a secretaria informou que a nova data será 30 de agosto.



Os cursos de qualificação profissional têm carga horária de 120 horas. Seguindo os protocolos sanitários, a modalidade será ofertada nos formatos online e semipresencial, a depender do que estiver disponível em cada região e da escolha do jovem. As aulas remotas são feitas ao vivo por meio de plataformas digitais e os encontros presenciais são feitos na unidade de ensino escolhida durante a inscrição.

Confira abaixo os cursos disponíveis:

Gestão e Negócios

• Ajudante de Logística

• Assistente Financeiro

• Atendente de Farmácia

• Auxiliar de Vendas

• Comunicação e Projeto de Vida para o Mercado de Trabalho

• Excel Aplicado à Área Administrativa

• Gestão de Pequenos Negócios

• Gestão de Projetos com MS Project

• Gestão de Projetos Sociais

• Office 2019

• Rotinas de Recursos Humanos

• Técnicas de Atendimento

Tecnologias da Informação e Comunicação

• Computação em Nuvem

• Criação de Sites e Plataformas Digitais

• Design de Plataformas Digitais e Experiência do Usuário

• Introdução a Banco de Dados

• Introdução ao Desenvolvimento em Java

• Jogos Digitais

• Marketing Digital e Vendas em Redes Sociais

• Programação Básica para Android

• Segurança no Mundo Digital

Produção Cultural e Design

• Agente Cultural

• Auxiliar de Projetos Gráficos

• Edição de Vídeo para Youtube

• Introdução à Animação Digital

• Photoshop e CorelDRAW – Tratamento de Imagem e Ilustração

Digital

Meio Ambiente

• Introdução à Jardinagem

• Paisagismo – Técnicas e Projeto

Seleção

O Novotec Expresso não possui processo seletivo. Jovens entre 14 e 24 anos, com ensino fundamental completo estão aptos a se candidatar para uma vaga. É importante ficar atento aos critérios de classificação utilizados para selecionar os alunos quando há mais inscritos do que vagas.

O programa tem como premissa a paridade de gênero dentro das turmas e há prioridade aos estudantes matriculados no Ensino Médio da rede pública e das ETECs.

Ao acessar o site, basta fazer um cadastro simples para, na tela de inscrição, selecionar o município de interesse para verificar quais cursos estão disponíveis e então selecionar uma das opções. A comunicação com os inscritos é feita pelo e-mail cadastrado na hora da inscrição.

Cronograma: