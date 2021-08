SP: Abertas inscrições de concurso da Câmara de Campos do Jordão com salários de até R$ 4,4 mil

Estão abertas as inscrições do concurso da Câmara Municipal de Campos do Jordão, no interior de São Paulo, que oferece 9 vagas em diferentes cargos que exigem nível fundamental, médio e superior, além de cadastro reserva. Os salários iniciais variam de R$ 1.233,94 a R$ 4.442,99. Os candidatos podem fazer o cadastro pela internet até o dia 8 de setembro.

Segundo o edital, para o nível fundamental, estão disponíveis vagas para porteiro (2), agente de serviços gerais (cadastro reserva), copeiro (cadastro reserva) e zelador (cadastro reserva).



Já para quem tem nível médio as vagas são para as funções de auxiliar administrativo (2), auxiliar de plenário (cadastro reserva), recepcionista/telefonista (3) e técnico de informática (cadastro reserva).

As vagas que exigem nível superior são para os cargos de assistente de comunicação (1), contador (1) e procurador jurídico (cadastro reserva).

Os salários iniciais variam de R$ 1.233,94 a R$ 4.442,99, de acordo com o cargo escolhido. Além disso, os contratados receberão cesta básica mensal no valor de R$ 600.

As inscrições devem ser feitas até o dia 8 de setembro na página da organizadora do concurso na internet. As taxas custam R$ 11 para o nível fundamental, R$ 13 para o médio e R$ 15 para superior.

A prova objetiva está prevista para o dia 14 de novembro. Já para os cargos de assistente de comunicação, contador e procurador jurídico ainda haverá análise de títulos e entrega de documentos comprobatórios.

O concurso terá validade de dois anos, a contar da homologação do resultado final. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do Legislativo, conforme estabelece o edital.

