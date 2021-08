Novo Bolsa Família propõe incentivo a alunos e emprego

O presidente Jair Bolsonaro entregou ontem pessoalmente ao Congresso a MP (Medida Provisória) que recria o Bolsa Família, com novas regras e promessa de valor mais alto. O auxílio foi lançado durante a gestão petista para auxiliar as famílias mais pobres e é visto como principal aposta bolsonarista para conseguir votos para a reeleição em 2022.

O texto que traz as diretrizes do agora chamado Auxílio Brasil apresenta seis novas modalidades acessórias, além das três básicas já existentes: para primeira infância (famílias com crianças até 36 meses), composição familiar (com gestantes ou pessoas de 3 a 21 anos) e superação da extrema pobreza (renda per capita não ultrapassa R$ 89 mensais mesmo com os auxílios anteriores). A gestão Bolsonaro inclui agora também pagamentos para famílias carentes com filhos que se destacam nos esportes ou ciência, aporte extra para pequenos agricultores que doarem alimentos e para beneficiários que conseguirem emprego. Há também modalidade de transição para famílias que hoje já recebem o Bolsa Família. Leia mais ao lado.

A MP, porém, frustrou quem esperava pela fixação do novo valor. O Bolsa Família paga em torno R$ 190, de acordo com a formação familiar e renda. Bolsonaro já afirmou que a intenção é alcançar R$ 400, mas a equipe econômica negocia R$ 300. O problema é que o ministro Paulo Guedes ainda quebra a cabeça para calcular de onde virá o aporte para o aumento.

A promessa é que as privatizações, como da Eletrobras e Correios, tragam fôlego ao Orçamento, além da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) dos Precatórios. A proposta prevê parcelar valores altos da dívida da União com pessoas físicas e jurídicas, fruto de ações judiciais já finalizadas. A PEC, que também chegou ontem ao Congresso, recebeu críticas por ser vista como um calote do governo. Ela também passa a adotar a Selic como a taxa oficial de reajustes.

A meta é apresentar o novo valor do Auxílio Brasil até setembro para iniciar os pagamentos em novembro. Segundo o governo, os beneficiários que tiverem aumento da renda e saírem do Auxílio Brasil ainda receberão por mais dois anos, como parte das “medidas emancipatórias”.

O Ministério da Cidadania informou que a família que deixar de receber o benefício, por vontade própria ou após os 24 meses, poderá retornar ao programa com prioridade, desde que atenda os requisitos.

Outra novidade é a possibilidade de comprometimento de 30% do benefício para crédito consignado, quando há desconto de valores de empréstimos na própria folha de recebimento.

Uma MP entra em vigor na data de publicação. Mas precisa da aprovação do Congresso em até 120 dias para não perder a validade. Como os valores ainda não estão definidos, não há mudanças imediatas para quem recebe o Bolsa Família.

1 Auxílio Esporte Escolar

Concedido aos estudantes de 12 a 17 anos das famílias do Auxílio Brasil que se destacarem em competições oficiais do sistema de jogos escolares brasileiros. Serão pagas 12 parcelas mensais, mais uma parcela única, e cada aluno poderá receber apenas um auxílio esporte

2 Bolsa de Iniciação Científica Júnior

Destinada a estudantes dessas famílias que se destacarem em competições acadêmicas e científicas de abrangência nacional

3 Auxílio Criança Cidadã

Vai custear o acesso de crianças de zero a 48 meses em creches, em tempo integral ou parcial. O benefício só será concedido aos beneficiários do Auxílio Brasil que registrarem aumento de renda por exercerem alguma atividade remunerada ou comprovarem algum vínculo de emprego formal

4 Auxílio Inclusão Produtiva Rural

Concedido aos agricultores familiares inscritos no Auxílio Brasil. Após três meses de carência, a manutenção do pagamento será condicionada à doação de alimentos para o Programa Alimenta Brasil (também criado pela MP), em valor correspondente a parte do valor anual do auxílio recebido. A duração máxima do benefício será de 36 meses para cada família, que poderá voltar a recebê-lo após outros 36 meses

5 Auxílio Inclusão Produtiva Urbana

Para aqueles que comprovarem algum vínculo de emprego formal. O pagamento será encerrado caso o beneficiário perca o emprego ou a renda ultrapasse os limites previstos para o Auxílio Brasil. O valor não será computado para o limite de renda familiar mensal do programa social

6 Benefício Compensatório de Transição

Destinado às atuais famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família, que será formalmente extinto. O objetivo é garantir os pagamentos até que a nova estrutura de benefícios seja implementada