Nove apostadores acertam a Lotofácil desta segunda-feira

Nada menos do que nove sortudos apostadores levaram o prêmio da Lotofácil desta segunda-feira, de acordo com dados do site da Caixa Econômica Federal.

Os felizes ganhadores do prêmio da Lotofácil fizeram suas apostas em São Paulo (Capital), São José dos Campos, Maceió, Bom Jesus da Lapa (BA), Pindoretama (CE), Dourados (MS), Colniza (MT), Cuiabá (MT) e Pato Branco (PR). Com a divisão do prêmio principal, cada um deles levou para casa R$ 136.693,71.

Também receberam prêmios os 445 apostadores que acertaram quatorze pontos no sorteio. Cada um recebeu R$ 828,10. E, por fim, 12.892 apostas que acertaram 13 pontos ganharam, cada uma, R$ 25.

Clique aqui para ver os números sorteados para a Lotofácil nesta segunda-feira.

Nesta terça-feira (10), a Lotofácil vai pagar seu prêmio básico de R$ 1,5 milhão para quem acertar as 15 dezenas sorteadas.

As casas lotéricas recebem apostas nas loterias até 19h. A aposta simples na Lotofácil custa R$ 2,50.

O sorteio é realizado a partir das 20h, no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo. O Metro World News acompanha o sorteio em tempo real e divulga no site e nas redes sociais o resultado.

LEIA TAMBÉM:

Quina acumula de novo; prêmio salta pra R$ 11 milhões

E mais uma vez nenhum apostador levou o prêmio da Quina no sorteio desta segunda-feira, acumulando novamente o prêmio, que já atinge R$ 11 milhões para esta terça-feira.

Cento e vinte e cinco apostadores bateram na trave e quase abocanharam a bolada do prêmio principal. Eles fizeram a quadra e cada um levou para casa R$ 6.035,31.

Mais 10.364 apostas acertaram três números e cada uma delas ganhou R$ 109,46.

Clique para ver os números sorteados para a Quina nesta segunda-feira.

O próximo sorteio da Quina ocorre nesta terça-feira, a partir das 20h, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

Para concorrer ao prêmio da Quina, basta dirigir-se às casas lotéricas até 19h e efetuar suas apostas. A aposta mínima custa R$ 2.

Super Sete também acumulou

A Super Sete também não teve ganhadores no sorteio desta segunda-feira e seu prêmio para o próximo sorteio, na quarta-feira, foi para R$ 2,6 milhões.

Apenas dois apostadores acertaram a faixa de seis números, dos sete sorteados, e cada um deles ganhou R$ 18.111,24. Outros cinqüenta e quatro apostadores acertaram a quina e ganharam R$ 958,26 cada.

O próximo sorteio da Super Sete será realizado na quarta-feira, às 15h, no Espaço Loterias Caixa. As apostas podem ser feitas nas casas lotéricas até momentos antes do sorteio. A aposta mínima custa R$ 2.