Imunização vai chegar até os 21 anos nesta semana em SP

A Prefeitura de São Paulo planeja avançar na vacinação contra a covid-19 para mais quatro grupos nesta semana. A ideia é começar a imunizar os que têm 24 anos a partir de hoje e chegar aos que têm 21 anos no sábado.

As doses serão distribuídas hoje apenas nas UBSs e nas AMAs. A partir de amanhã, a cidade reabre a vacinação também nos drive-thrus, megapostos e farmácias conveniadas.

A expectativa do governo do estado é vacinar todos os adultos com ao menos uma dose das vacinas contra o novo coronavírus até o próximo dia 16.

Para boa parte da Região Metropolitana de São Paulo, essa data já chegou. Guarulhos, Itapecerica da Serra, Osasco, Mauá, São Bernardo, São Caetano e outras dez prefeituras já estão vacinando os moradores com 18 anos de idade ou anunciaram que a imunização deste grupo – que é o último entre os adultos – , terá início ainda nesta semana. METRO