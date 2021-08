Vacinação compulsória anticovid ganha adesões

A vacinação compulsória contra a covid-19 para funcionários dos setores público e privado, com possibilidade de punições que podem chegar até a demissão do empregado que não quiser se vacinar, começa ganhar adeptos em São Paulo.

Além da prefeitura da capital, que tornou obrigatória a vacinação dos servidores por decreto, o SindResBar, que reúne os donos de bares e restaurantes, está recomendando aos estabelecimentos que desliguem o empregado que rejeitar receber as doses, mesmo depois de ser orientado e advertido. As exceções só valem para os casos em que há recomendação médica.

Segundo a prefeitura, que baixou a ordem no fim de semana, a CGM (Controladoria-Geral do Município) já deu início ao levantamento dos servidores e empregados públicos que, sem justa causa, não se vacinaram. “Com base nesse levantamento, adotará as providências legais.”

O governador João Doria (PSDB) disse ontem que, “nesse momento”, não planeja tornar a vacinação compulsória para os funcionários estaduais, mas defendeu que as prefeituras têm poder para criar restrições de acordo com suas necessidades.

Esse é o entendimento do STF (Supremo Tribunal Federal), que decidiu no fim do ano passado que estados e municípios podem impor restrições para quem se recusar a ser vacinado. O argumento é o de que a liberdade individual não pode prevalecer sobre o direto à saúde coletiva.

A decisão não permite que as pessoas sejam vacinadas à força, mas autoriza o poder público a criar punições por medidas indiretas, como impedir a entrada dos não vacinados em bares e restaurantes – como promete fazer o Rio de Janeiro –, ou mesmo demitir quem recusar os imunizantes, como poderá fazer a cidade de São Paulo.

Tanto o decreto da prefeitura quanto a recomendação do SindResBar estão também amparados pelo MPT (Ministério Público do Trabalho), que na esteira da decisão do STF publicou em fevereiro um guia com orientações sobre como proceder a demissão por justa causa do empregado que recusar a vacina.

O pedido da entidade é para que os empregadores conscientizem e negociem com seus funcionários e só demitam em último caso.

A Justiça de São Paulo já se pronunciou sobre ações concretas. Uma funcionária de hospital em São Caetano, na região metropolitana, recusou vacinar-se e foi demitida. Ela processou a empresa, mas já perdeu a causa em duas instâncias, que consideraram o desligamento legal.