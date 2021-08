Covid-19: grupo com 24 anos já pode se vacinar em São Paulo

Jovens na faixa dos 24 anos serão imunizados contra covid-19 nos postos de vacinação de São Paulo nesta terça e quarta-feira, de acordo com o calendário da Prefeitura da cidade.

Já nesta quinta, começa a vacinação da população com 23 anos e na sexta, com 22 anos. No sábado, em vez de fazer a ‘repescagem’ da semana, o calendário de vacinação pretende imunizar o grupo com 21 anos com a primeira dose da vacina.

Moradores com as faixas etárias acima estarão sendo vacinados nas UBS (Unidades Básicas de Saúde) e AMAs/UBSs Integradas das 7h às 19h e nos Megapostos, das 8h às 17h. Para ver a lista completa dos postos de vacinação da cidade clique aqui.

Não se esqueça de levar um comprovante de residência da cidade de São Paulo, além de documento de identificação, de preferência o CPF e o cartão do SUS. O comprovante de residência, se estiver em nome de parentes, será necessário apresentar documentos que comprovem o parentesco.

PRÉ-CADASTRO

A prefeitura de São Paulo pede a todos os candidatos à vacinação que preencham o pré-cadastro no site Vacina Já para agilizar o atendimento e evitar mais filas. Basta colocar seu nome, endereço, telefone, data de nascimento e número do CPF.

FILÔMETRO

No Site De Olho na Fila o morador de São Paulo pode ver em tempo real a situação das filas nos postos de saúde da cidade e escolher o melhor momento para ir tomar a vacina, evitando mais aglomerações. Clique Aqui.