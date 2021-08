Cientistas alertam para mudanças climáticas irreversíveis

Um relatório publicado ontem concluiu que a atividade humana está mudando o clima da Terra de uma “maneira sem precedentes” em milhares ou até centenas de milhares de anos. Os dados, coletados pelo IPCC (sigla em inglês para Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas das Nações Unidas), fazem parte do mais completo documento sobre o assunto e alertam para o fato de que alguns impactos no meio-ambiente podem ser “irreversíveis”. É o sexto estudo publicado pela entidade desde 1988. Ele levou oito anos para ser concluído e foi revisado por diversos cientistas internacionais.

De acordo com a publicação, nas próximas duas décadas, as temperaturas terrestres provavelmente aumentarão mais de 1,5ºC acima dos níveis climáticos pré-industriais independentemente dos esforços humanos a partir de agora. Isso porque, segundo o relatório, nações atrasaram a redução de suas emissões de combustíveis fósseis por tanto tempo que não podem mais impedir que o aquecimento global se intensifique. Até o momento, a ação humana no meio-ambiente já fez com que a temperatura aumentasse em 1,1ºC.

A publicação promete ser uma pedra no sapato para líderes mundiais que se reunirão em novembro deste ano para debater mudanças climáticas na Conferência do Clima, a COP26.

“Esta não é a primeira geração de líderes mundiais a ser avisada por cientistas sobre a gravidade da crise climática, mas eles são os últimos que podem se dar ao luxo de ignorá-los. A crescente frequência, escala e intensidade dos desastres climáticos que devastaram e inundaram muitas partes do mundo nos últimos meses é o resultado da inação do passado. A menos que os líderes mundiais finalmente comecem a agir de acordo com essas advertências, as coisas ficarão muito, muito piores”, disse ao The Guardian o cientista Doug Parr, membro do Greenpeace.

Como consequência das ações humanas, territórios na Terra sofrerão ondas de calor intensas, secas prolongadas, chuvas fortes, ciclones, alagamentos e aumento dos níveis dos oceanos. Nesta temporada de verão do hemisfério norte, cientistas já culpam a mudança climática por incêndios mortais na Grécia, Turquia, Itália, Estados Unidos e alagamentos na China, Alemanha e Bélgica.

Impactos no Brasil

Projeções do estudo mostram que eventos climáticos extremos podem ficar cada vez mais comuns dependendo do grau de aumento da temperatura. No Brasil, com o aquecimento global, haverá mais dias secos na região Nordeste e na parte norte da Amazônia. Haverá também mais dias na floresta com os termômetros marcando mais de 35ºC – podendo ultrapassar 150 dias em caso de um aumento de 4ºC na atmosfera terrestre. Já na parte Centro-Sul do país, a expectativa é de haver grandes volumes de chuva concentrados.

Incêndios na Grécia completam uma semana

Pelo sétimo dia consecutivo, bombeiros e moradores lutaram ontem contra os gigantescos incêndios que atingem a ilha de Eubeia, a segunda maior da Grécia. Enquanto os focos nas demais áreas do país estão diminuindo e sendo controlados, a localidade está sendo destruída.

O vice-governador de Eubeia, Giorgios Kelaitzidis, afirmou que as equipes estão encontrando “sérias dificuldades” por conta do vento, da fumaça densa e da visibilidade limitada nos trabalhos. O político ainda afirmou que há falta de equipamentos para os socorristas.

Para ajudar no controle do fogo, a Comissão Europeia informou ontem que o mecanismo da Defesa Civil do bloco enviou 9 aeronaves para combater o incêndio, cerca de mil socorristas e 200 veículos terrestres para ajudar os gregos a combaterem as chamas. Os equipamentos e os bombeiros vieram da França, Alemanha, Polônia, Áustria e Eslováquia.

Ao menos 62 mil hectares de terra foram destruídos e há centenas de casas completamente destruídas. Segundo as informações oficiais, até ontem, foram registradas duas mortes na Grécia, duas na Itália e outras oito na Turquia por conta das chamas. Autoridades estimam que os incêndios, consequência das ondas de calor na Europa, são os piores em 30 anos e soam alerta para os próximos 15 dias na Itália. METRO com agências