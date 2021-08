Bolsonaro admite que voto impresso deve ser derrotado

Pela primeira vez, o presidente da República, Jair Bolsonaro, afirmou ontem que a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) do voto impresso, sua principal bandeira política do momento, deve ser derrotada em votação no plenário da Câmara dos Deputados. O texto, que já sofreu revés na comissão especial, foi pautado para discussão hoje pelo presidente da Casa, deputado Arthur Lira (PP-AL).

Em entrevista à Rádio Brado, da Bahia, o chefe do Executivo explicou que “se não tiver uma negociação antes, um acordo, [a PEC] vai ser derrotada”. Deputados da base de Bolsonaro trabalham para convencer Arthur Lira a não abrir a discussão sobre o projeto no momento diante da dificuldade de aprovação por causa da crise institucional provocada pelo voto impresso.

Além da falta de acordo na Câmara dos Deputados, o presidente também apresentou como um dos motivos para a provável derrota do projeto a interferência do presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), ministro Luís Roberto Barroso.

“Ele [Barroso] apavorou alguns parlamentares, e tem parlamentar que deve alguma coisa na Justiça, deve no Supremo. Ele foi para dentro do Parlamento fazer reunião com lideranças praticamente exigindo que o Congresso não aprovasse o voto impresso”, afirmou.

Dia decisivo

Após reunião com líderes partidários, Arthur Lira decidiu pautar para hoje a discussão da PEC do voto impresso na Câmara dos Deputados. A comissão especial que analisou o texto recomendou o arquivamento da matéria por ampla vantagem: 22 votos a 11. No entanto, Lira vai levar a discussão para todos os parlamentares mesmo com o revés.

Assim como o presidente, Lira afirmou ontem ser pouco provável a aprovação do projeto. “Temos 15 ou 16 partidos contrários”, afirmou. No entanto, ele ainda busca consenso para poder alterar algumas partes do texto e torná-lo viável.

O presidente da Câmara também garantiu que o resultado, independente de qual for, será respeitado pelo presidente Bolsonaro.