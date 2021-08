Lotofácil: um apostador leva prêmio do sábado

Um apostar que fez sua aposta pelo canal eletrônico da Caixa Econômica Federal foi o único ganhador da Lotofácil sorteada neste sábado (7). Ele ganhou sozinho R$ 1.180.267,57.

Também foram premiados neste sábado 235 apostadores que acertaram 14 dezenas e cada um deles ganhou R$ 1.504,41.

Na faixa dos 13 acertos, 9.676 apostas ganharam R$ 25 cada.

Clique para ver os números sorteados pela Lotofácil no sábado.

Para esta segunda-feira (9), A Lotofácil retoma o sorteio de seu prêmio básico, estimado em R$ 1,5 milhão, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

Para concorrer a esse prêmio, o apostador deve fazer sua aposta nas casas lotéricas até as 19h.

O sorteio é sempre realizado após as 20h, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

O Metro World News acompanha o sorteio em tempo real e divulga os resultados em seu site e nas redes sociais.

Quina continua subindo

Enquanto a Lotofácil pagou prêmio para um apostador, a Quina segue uma sequêcia de sorteios acumulados e não foi diferente neste sábado. Nenhum apostador acertou as cinco dezenas sorteadas pela Caixa e o prêmio está acumulado em R$ 9,5 milhões para esta segunda-feira.

No sorteio de sábado, 85 apostadores acertaram a quadra e cada um deles ganhou R$ 8.055,38.

Outras 5.896 apostas acertaram o terno e cada uma delas levou para casa R$ 174,63

Clique aqui para ver os números sorteados no último sábado.

As apostas na Quina, assim como as da Lotofácil, devem ser feitas até 19h nas casas lotéricas espalhadas pelo país. A aposta simples custa R$ 2.

O sorteio da Quina acumulada ocorre a partir das 20h no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

Super Sete paga R$ 2,4 milhões nesta segunda-feira

Metro World News

A Super Sete também segue acumulada e promete pagar no sorteio desta segunda-feira a quem acertar as sete dezenas sorteadas um prêmio de R$ 2,4 milhões.

No sorteio da última sexta-feira ninguém levou o prêmio principal e apenas um apostador acertou a faixa das seis dezenas. Ele levou para casa R$ 35.945,24.

Cinquenta e cinco apostadores fizeram a quina e cada um deles ganhou R$ 933,64.

Diferentemente das demais loterias, a Super Sete é sorteada a partir das 15h, no Espaço Loterias Caixa. Em São Paulo.

As apostas devem ser feitas até momentos antes do sorteio nas casas lotéricas credenciadas pelo país. A aposta simples da Super Sete custa R$ 2,50.