Descubra a verdade por trás da imagem erótica encontrada em uma Igreja

A velocidade com que as descobertas inusitadas se tornam virais na internet continua sendo impressionante. Recentemente uma igreja da cidade de Hereford, Inglaterra, apareceu entre os principais tópicos comentados nas redes sociais. O motivo: encontraram uma imagem erótica na estrutura da Igreja de Todos os Santos.

Conforme noticiado pelo Hereford Times, a imagem foi divulgada pela primeira vez no Reddit e rapidamente viralizou nas demais redes sociais. Com a repercussão, as pessoas começaram a especular o motivo de uma imagem obscena estar encravada entre imagens de santos e passagens gravadas na estrutura de madeira.

Imagem localizada dentro da Igreja de todos os Santos em Herefordshire – Imagem: Hereford Times

O que muitos desconheciam é que a imagem já havia sido localizada anteriormente e tornou-se conhecida durante os anos 90. Apelidade de Seamus O’Toole, a imagem foi descoberta quando Bill Sewell abriu seu café, All Saints, no local.

Ao longo do ano de 1998, o Padre Andew Mottram sugeriu que a igreja monetizasse a figura inusitada. A ideia era realizar a venda de cartões postais com a imagem estampada, mas rapidamente o conselho da Igreja paroquial rejeitou a sugestão.

Os motivos por trás da imagem erótica

Com data provável do século 15, a imagem esculpida em madeira provavelmente foi entalhada por um carpinteiro descontente. Acredita-se que o homem tenha esculpido a forma peculiar como uma maneira de expressar sua insatisfação com seu patrão.

Hoje, a escultura permanece iluminada por um holofote e pode ser vista pelos clientes do café. Os funcionários do estabelecimento, que já estão acostumados com a ilustre escultura, disseram estar surpresos com a fama repentina.

Confira também:

Ao que tudo indica, esculturas obscenas em ambientes religiosos são uma espécie de marca da região de Herefordshire. Outra escultura peculiar pode ser vista na Igreja de Kilpeck. Conhecida como Sheela na Gig, a imagem esculpida de forma grotesca mostra uma mulher expondo seus órgãos genitais. Ela data do século 12 e é considerada um dos melhores exemplos deste tipo de arte na Grã-Bretanha.